Banda delle auto di lusso: furti nella notte

La banda di ladri delle auto di lusso ha colpito ancora. Questa volta a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa e nel comprensorio del Cuoio. I ladri sono noti per aver già sottratto volanti, cruscotti, plance di comando e navigatori. Questa volta hanno danneggiato una Mercedes classe A in via Falcone, nel quartiere residenziale tra lo stadio Martini e via Usciana. I vandali hanno iniziato con la rottura del finestrino posteriore più piccolo sul lato destro della macchina. In questo modo, creando un foro, sono riusciti ad aprire una delle portiere.

Una volta avuto accesso all’abitacolo, hanno smontato il volante e sono scappati. La Mercedes è stata lasciata in terribili condizioni. Risulta inutilizzabile ed ha i fili dei comandi dello sterzo penzolanti sul sedile. La proprietaria della vettura, una giovane donna, si è accorta del furto, quando è uscita per prendere la macchina per recarsi a lavoro.

Tra le automobili più “colpite” ci sono le Mercedes e le Bmw

Ha subito avvertito i carabinieri tramite il numero 112. Altri furti di questo tipo sono stati messi a segno, sempre ieri notte, a Castelfranco. Tra le automobili più “colpite” ci sono sicuramente le Mercedes e le Bmw. Da alcuni giorni la banda sta agendo tra Valdera e la zona del Cuoio. Sui gruppi Facebook sono stati pubblicati diversi commenti dalle vittime di questi delinquenti che, evidentemente, agiscono su commissione.