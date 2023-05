Barbara D’Urso, l’addio della conduttrice a Mediaset: il retroscena

I cambiamenti che i nuovi vertici Rai sono prossimi ad apportare alla rete di stato preoccupano molti volti consolidati della tv. Il primo a pagare pegno è stato sicuramente Fabio Fazio che ha preferito lasciare il servizio pubblico e portare il suo programma, Che tempo che fa , a tv9 con il suo ovvio tornaconto.

E se a viale Mazzini non sembra esserci pace anche nei corridoi di Mediaset si parla di nuovi cambiamenti. La rete del Biscione non ha trovato un accordo con Barbara D’Urso che si appresterebbe a lasciare Canale 5. Dopo anni dov’è stata considerata un volto imprescindibile della rete, leader degli ascolti anche in prima serata, la conduttrice è pronta a ritirarsi di buon grado.

Secondo alcuni rumors autorevoli Barbara D’Urso avrebbe deciso di lasciare Mediaset per accogliere nuove proposte da reti diverse, e anche dalla Rai. La conduttrice ha incontrato anche Milly Carlucci con cui avrebbe parlato per alcuni minuti. E’ possibile che la Carlucci abbia chiesto alla D’Urso di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle, ma per ora sono solo supposizioni non avvallate dalla diretta interessa. Barbara potrebbe anche preferire di passare ad una rete minore, e avere uno spazio suo da poter gestire in modo autonomo.

Barbara D’Urso, nuovo piattaforme in vista

Negli ultimi dieci anni il ruolo di Barbara D’Urso a Canale 5 è stato di rilievo: ha condotto programmi del fine settimana, ma anche reality di successo e ha apportato alla rete dati share rilevanti. Poi da circa un anno il suo ruolo è stato ridimensionato, e oggi conduce solo Pomeriggio 5.

La conduttrice, dalla carriera versatile e eclettica, potrebbe decidere di passare non in Rai, ma ad una delle tante piattaforme oggi presenti. Non è chiaro quale sia il futuro tv della conduttrice, ma sembra certo che Barbara non ha ancora trovato un accordo con Mediaset e questo la rende un personaggio appetibile al mercato della tv.