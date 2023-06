Bari, ucciso in strada con due colpi di pistola

Questa mattina Bari si è svegliata nel sangue. Nella notte, un uomo di 43 anni è stato sparato in via Napoli. La vittima, raggiunta da due colpi di pistola era già a terra quando i carabinieri sono intervenuti. Sarebbe deceduta durante il tentativo di rianimazione del personale medico, giunto sul posto per prestare i primi soccorsi.

Sul luogo del delitto, infatti, dopo una prima chiamata di soccorso intono alle 2, è giunto il magistrato che dirige le indagini, è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri per eseguire tutte le attività di sopralluogo. Il 43enne identificato come Giovanni Colaianni è già noto alle Forze di Polizia che hanno iniziato ad indagare sul caso. L’uomo sarebbe stato colpito nel portone di un palazzo, all’altezza di Piazza Garibaldi.

Si cerca di individuare il movente dell’omicidio

Gli investigatori sono al lavoro per risalire al responsabile dell’omicidio, per capire quante persone siano effettivamente coinvolte nella tragedia e per ricostruire la dinamica dei fatti. Si cerca, inoltre, di individuare il movente dell’omicidio, di capire se possa essere legato al traffico di sostanze stupefacenti o ad una cruda vendetta. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sul caso, ma maggiori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.