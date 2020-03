Basket: nuovo settore sportivo con CSAIn Calabria

Si chiama Colarullo Giorgio ed appartiene alla classe 1959. Nel curriculum sportivo di Colarullo risalta il suo amore per lo sport ed i tanti sacrifici che lo sportivo traduce in una frase conclusiva al curriculum “Amo questo sport e penso di poter trasmettere molto ai miei allievi”. Lo sport che ha contraddistinto la vita di Giorgio Colarullo è il BASKET.

CSAIn Calabria sceglie Giorgio Colarullo

La sua bravura e la sua professionalità s’incontrano con lo CSAIn Calabria dove il Presidente Amedeo Di Tillo sottolinea fieramente “Colarullo è stato nominato per le sue caratteristiche, le sue peculiarità che abbracciano la nostra ideologia, da sempre improntata sulla ricerca di professionisti sportivi seri, competenti e di valido aiuto nello sport amatoriale”.

Un nuovo settore sportivo: il BASKET

La scelta d’inserire il settore del BASKET nella lista di sport dello CSAIn Calabria “Il basket è un’attività molto importante, diffusa nelle scuole ma dobbiamo valorizzarlo ancora di più sul territorio e grazie alla professionalità di Colarullo, che conosce tale sport a 360 gradi, si può far conoscere a sua volta il basket a chi è ignaro ancor di più adesso con le molteplici attività in linea con la presenza di Colarullo in CSAIn” afferma Di Tillo. Il Presidente CSAIn Calabria conclude informando gli interessati “dal mese di Aprile questo sport prenderà vita nei luoghi dov’è poco sviluppato”. L’impegno è tanto e il plauso è meritevole dinnanzi a tutto ciò. CSAIn Calabria ha inciso nel 2020 un suo nuovo inizio con nuove prospettive guidate dalla mente lungimirante del Presidente Di Tillo.