“Beau non ce l’ha fatta” Tiziano Ferro in lacrime

Tiziano Ferro è in lacrime davanti al suo amatissimo Beau, il suo dolcissimo cane non ce l’ha fatta. “Il suo cuore s’è fermato durante la notte” scrive il cantante addolorato. Solo tre giorni fa era stato operato d’urgenza in seguito ad una emorragia, l’unico modo per capire i motivi dell’improvviso malore di Beau.

Il post di Tiziano Ferro

Beau non ce l’ha fatta.

Il suo cuore si è fermato durante la notte.

La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero.

Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore….

Adottate un cane adulto, pensateci se potete.

Beau didn’t make it, his heart stopped during the night.

My friends, We will never be grateful enough for all your love and your support.

The only four months Beau spent out of the shelter, his last months but so much love, how much love…

Please adopt an adult dog if you can, think about it.

Beau no lo logrò, su corazón se parò durante la noche.

Amigos, siempre seremos gratos por todo vuestro amor y apoyo, eternamente gratos.

Los únicos cuatro meses que Beau pasó fuera de una perrera, su últimos cuatro meses pero cuanto amor, cuanto amor…

Adopten un pero adulto si pueden, piénsenlo…

Tiziano Ferro è Beau

La difficile operazione di Beau

Il cane di età adulta aveva dovuto subire una delicata e lunga operazione, e pure era riuscito a farcela. Ma questa notte, ha lasciato per sempre il suo padroncino. La storia di Beau lascia sgomenti, solo quattro mesi fa Tiziano Ferro lo aveva adottato portandolo via da un canile, la bestiola già avanti con gli anni aveva per la prima volta avuto una famiglia vera che si è presa cura di lui giorno e notte. Un amore immenso quello di Tiziano per il suo amico a 4 zampe. Beau lascia un dolore immenso all’artista e tante lacrime.