Belen e Stefano crisi? Ecco la verità sul presunto addio

Da settimane si parla di un possibile addio tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Indizi social e qualche paparazzata di troppo hanno portato a pensare che i due vip stanno vivendo l’ennesimo allontanamento. Da ricordare che si sono lasciati più volte e Belen ha anche avuto una figlia d’Antonino Spinalbese per poi tornare tra le braccia dell’ex ballerino.

Dopo alcuni scatti social che rivelano dettagli sulla presunta crisi, e alcune foto che ritraggono Belen con un noto imprenditore le voci sulla fine della relazione appaiono sempre più consistenti. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha commentato le dichiarazioni di Corona sulla fine della storia di Stefano e Belen e ha poi riferito che la rottura è certa.

Il giornalista avrebbe parlato con degli amici romani della coppia, persone che gli avrebbe confermato la crisi. La scorsa settimana scrivevo della storia finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si erano lasciati, purtroppo. Ho anche scritto che la storia con Elio Lorenzoni non era storia ma un’amicizia e che Stefano non si era certo perso dietro a un’altra. Tutte voci che mi sono state confermate dagli amici romani di Stefano e di Belen.

Alessi ha poi fatto riferimento alle affermazioni fatto da Corona, affermazioni che hanno alimentato ancora di più il gossip: “Ma ecco che Fabrizio Corona ci mette ora il suo pezzo da 90, e riversa sul suo canale Telegram la sua verità. Anzi, quella che Belen (che vede, e lo so per certo) gli avrebbe – dice – raccontato. Avrebbe. Fabrizio Corona va giù pesante anche quando gli fanno delle confidenze. E non si tiene un cecio in bocca come è successo con Belen, almeno stando a quello che racconta e scrive. Alla fin della fiera conferma quello che io, più delicatamente, avevo scritto: con Stefano è finita”.

Belen e Stefano crac? Nulla di certo

A quanto pare per il momento sul presunto addio tra Belen e Stefano non c’è nulla di certo. La showgirl argentina non avrebbe nessuna storia con l’imprenditore Lorenzoni. i due sarebbero solo un buoni amici. Inoltre l’ex allievo d’Amici non avrebbe mai tradito Belen. Le notizie che si sono susseguite in questi giorni sono state insistenti, ma frammentarie e mai commentate dai diretti interessati.

Di certo è che Belen e Stefano negli ultimi mesi non hanno vissuto sotto lo stesso tempo, ma questo può essere dovuto a questioni di lavoro. Del resto di Martino ha condotto Bar Stella e Stasera tutto è possibile da Napoli, anche se è tornato a Milano spesso per vedere il figlio Santiago e la compagna.