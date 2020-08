Belen Rodriguez bacio di fine estate: chi è il nuovo flirt della showgirl?

L’Estata anomala del 2020 sta per finire, la stagione calda post Coronavirus è alle porte ma per Belen Rodriguez che in questi mesi è stata protagonista del gossip per la fine della sua storia con Stefano de Martino, annunciata alla fine della quarantena e decisamente inaspettata, la passione non sembra trovare fine.

Belen ha trascorso queste ultime settimana fra varie località balneari italiane e spagnole e non a caso spesso le vengono attribuite storie e nuovi flirt. Dopo l’incontro fortunato in costa Amalfitana con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, flirt sfumato in pochi giorni, la showgirl sembra aver trovato un nuovo amore, una persona con cui ha un rapporto professionale ma anche molto amichevole e che a quanto pare la conosce molto bene.

I dubbi su un presunto flirt di Belen con il suo hairstylist Antonio Spinalbese sono stati tolti dal settimanale Vero che ha pubblicato in prima pagina lo scoop del bacio fra i due. A quanto pare Antonio sarebbe molto noto nell’ambiente dei vip e avrebbe con la Rodriguez un rapporto speciale. I due attualmente si trovano a Ibiza e stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme anche se gli scatti fanno riferimento ad una cena avvenuta in un noto locale di Milano.

Belen Rodriguez verso un nuovo amore?

Belen Rodriguez intanto lascia parlare di se, non sente il bisogno di fare nessuna dichiarazione ormai abituata ad essere l’argomento preferito dei paparazzi e dei magazine di gossip. Del resto la sua vita privata è da sempre sotto i riflettori per questo non si allarma più di tanto clamore. Di certo la showgirl sembra avere con l’hairstylist un rapporto molto affettuoso, gli scambi di abbracci e baci, paparazzati da Vero, fanno pensare ad una tenera anche se non ancora eccessivamente appassionata relazione.