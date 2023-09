Belen vs Stefano, guerra fredda social tra i due: la risposta dell’argentina

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono stati protagonisti del gossip per tutta l’estate. Si è parlato d’un addio causato da tradimenti, ma anche di un mossa mediatica per far parlare di loro. A parte qualche post social i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali anche se per il momento appaiono distanti sia fisicamente che virtualmente.

I due non avrebbero passato le vacanze insieme, e a quanto pare avrebbero preso strade separate. Nei giorni scorsi è anche scoppiata una sorta di guerra fredda social. Stefano si è complimentato pubblicamente con Emma Marrone per l’uscita del suo nuovo album. Parole anomale visto che l’ex allievo d’Amici solitamente è molto riservato. Il post dedicato a Emma è una frecciatina contro Belen? L’argentina non si è fatta intimorire e ha pubblicato una serie di scatti dove indossa un vestito a ruota:

- Advertisement -

“El primer vestido para ti- Il primo vestito dedicato a te.” Questa la didascalia che accompagna i vari scatti dove appare anche l’imprenditore Elio Lorenzoni, sorridente e apparentemente molto appagato. L’argentina ha trovato il suo nuovo amore? Per ora ci sono solo presunzioni. Intanto i follower non hanno potuto non puntare il dito contro la showgirl.

Belen Rodriguez criticata sui social

“Cioè la figlia che ha appena 1anno ha visto la mamma già con 3uomini diversi…e le fate anche i complimenti! Mah…bho…” Ha scritto un utente. Ma i commenti di questo genere sono davvero molti: “Praticamente Belen è riuscita a presentare l’amante senza aver mai detto che si era lasciata con il marito.”

- Advertisement -

Tra le tante critiche c’è anche chi si schiera dalla parte dell’argentina: “Ma quando scrivete ” poveri figli chissà i traumi, chissà da grandi cosa penseranno di te”… Ma voi cresciuti nelle famiglie con mamma e papà sempre a messa siete venuti su bene? No perché là fuori è pieno di gente di merda ,anche se cresciuta negli ambienti “sani”.