Belen Rodriguez momento difficile: “Ho perso 7 chili”

Da settimane Belen Rodriguez è al centro del gossip a causa della fine della relazione con Stefano de Martino. Dopo una serie di dubbi e incertezze la showgirl argentina è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, Elio Lorenzoni. I due si conoscevano da tempo e sono sempre stati buoni amici.

Nonostante l’intenzione di Belen di mostrarsi serena e felice, rassicurando i fan d’aver ritrovato un suo equilibrio sentimentale, non nasconde d’aver vissuto dei mesi difficili. L’ennesima separazione da De Martino è stata un duro colpo per l’argentina, è evidente che non era prevista e che si è rilevata una delusione non facile da superare. Belen era convinta che questa volta potesse essere quella vincente. Ufficialmente i due non hanno fatto nessuna dichiarazioni, ma tra le righe dei loro post si percepisce il dispiacere.

Recentemente Belen ha risposto ad un utente che sotto ad un suo scatto le ha fatto notare che è dimagrita troppo: “Sei bella, ma sei dimagrita troppo”. Immediato il commento sincero della showgirl argentina: “Gli ultimi mesi sono stati davvero complicati e ho perso 7 chili”. Ora a quanto pare sta meglio, e ha ripreso a mangiare in modo regolare. Probabilmente è anche merito della serenità che Elio ha riportato nella sua vita: “Ora sto mangiando come una pazza”. Ha rassicurato l’argentina che per il momento non tornerà in tv.

Belen Rodriguez ha superato l’addio a Stefano de Martino

A quanto pare Belen Rodriguez ha superato l’addio a Stefano de Martino. Un addio che le ha procurato sofferenza e dolore anche se preferisce non parlarne. Ha ammesso d’essere dimagrita a causa delle difficoltà vissute negli ultimi mesi, ma oggi grazie all’aiuto d’Elio è riuscita a riprendere in mano la sua vita.

Belen e l’imprenditore si conoscono da più di 10 anni, sono stati sempre molto amici e ora hanno scoperto una lato diverso del loro rapporto. Sarà la persona giusta per l’argentina? Solo il tempo potrà rivelarlo.