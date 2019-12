Belen Rodriguez: “Sono prigioniera del mio personaggio”

Belen Rodriguez festeggia l’ennesimo successo della sua carriera italiana quello di Tu si que vales, il programma che ricerca talenti è ormai giunto alla sua sesta stagione ma il pubblico risponde ancora positivamente.

La showgirl argentina inoltre è orgogliosa dei suoi 9 milioni di followers conquistati su Instagram del resto, come anche lei ha affermato durante l’intervista rilasciata a Che Tempo che fa a Fabio Fazio, riconosce d’essere famosa in Italia e anche in Argentina e non nel resto del mondo di conseguenza questo numero di fans è decisamente alto.

Belen ci tiene anche a ribadire che la condivisione social della sua vita quotidiana non è proprio conforme alla verità, la showgirl argentina rivela che quando è a casa con Stefano de Martino suo attuale compagno nonchè ex marito e Santiago è molto più comica e divertente, molto spesso quello che appare pubblicamente è un personaggio in cui è talvolta imprigionata, ma la vera Belen ancora non si è vista totalmente.

Belen Rodriguez: “Maria de Filippi una vera e propria maestra”

Belen Rodriguez è felice d’aver incontrato una professionista come Maria de Filippi, le ha insegnato tante cose soprattutto ad osservare, ora sa guardare le persone che lavorano in un altro modo rispetto a prima e ha capito che è molto importante capire chi ti sta attorno e che fa.

Belen infine non comprende come Cecilia continui a rimandare il matrimonio, è sempre stata molto romantica e fedele all’amore e nonostante ami Ignazio Moser non si sente ancora pronta per ufficializzare il rapporto. La showgirl argentina insieme a Stefano de Martino e al figlio Santiago è pronta a vivere le feste natalizie in famiglia, godendosi questi momenti di relax e vacanze lontano da ogni tipo di stress.