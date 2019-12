Benedetta Rossi, ladri in casa denuncia il furto su Instagram

Benedetta Rossi nota foodblogger, volto di Fatto in casa da Benedetta programma in onda su Reality tv, ha denunciato ieri d’aver subito un furto in casa. La blogger poco prima di cena aveva fatto una diretta su Instagram dove comunicava d’essere con il marito a casa delle zie, una notizia che evidentemente ha legittimato i mali intenzionati ad agire. Benedetta e Marco sono stati chiamati dalle forze dell’ordine mentre erano a trascorrere la serata dai parenti, sono arrivati nella loro casa dove è stato accertato il furto.

La foodblogger è apparsa molto scossa dall’accaduto soprattutto per il fatto che ad effettuarlo è stato qualcuno che li conosce e che li segue suoi social: “Ci hanno proprio rovinato una bellissima serata. Chi ci è entrato in casa ci segue sicuramente su Instagram, molto probabilmente hanno deciso di entrare dopo aver visto la nostra Instagram Story.“

Benedetta è apparsa sui social molto turbata dal brutto episodio e il fatto che possa essere qualcuno molto vicino a lei e a suo marito le procura uno stato d’ansia non indifferente. La foodblogger ci tiene a ricordare che in casa non ci sono ne soldi ne beni preziosi, ma solo alcuni pc e telecamere un bottino di non molto valore.

Benedetta Rossi: “La mia paura per Nuvola…”

Una vigilia di Natale non proprio entusiasmante per Benedetta Rossi e la famiglia, il furto per le modalità in cui è stato realizzato ha toccato la foodblogger che ci tiene anche a mettere in evidenza che in casa c’era anche il suo cane Nuvola, ha avuto paura per lui, ma evidentemente il ladro conosceva anche il cane perchè quest’ultimo non si è affatto spaventato: “Quando è entrato in casa, il cane non lo ha affatto spaventato. Vuol dire che il ladro già sapeva che avessimo Nuvola, e che probabilmente lo conosce”.

Infine la Benedetta ha rivelato che in casa sono installate le telecamere di sicurezza che hanno ripreso tutto, i filmati sono stata già esaminate dalla polizia la quale ha identificato i colpevoli per cui è scattata la denuncia: “I carabinieri sanno già tutto e sanno anche già di chi si tratta, perciò non la farete franca.” I video sono stati anche pubblicati, per volontà delle parti, anche su Instagram.