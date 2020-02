Benji e Fede annunciano la fine della collaborazione: colpa di Bella Thorne?

Benji e Fede hanno annunciato tramite social che il prossimo 2 Maggio 2020 sarà l’ultima volta che canteranno insieme, la coppia molto amata dai giovanissimi ha deciso di proseguire la carriera artistica separatamente e questo senza rivelare direttamente i motivi che li hanno portati a questa decisione.

I due ragazzi hanno spiegato con un video che hanno preso consapevolezza di alcuni aspetti della loro vita, di come è cambiata in questi ultimi anni e che dopo varie considerazioni, chiacchierate e consigli reciproci sono giunti all’unica decisione possibile: separarsi.

Benji e Fede hanno poi rivelato che appagheranno tutte le curiosità dei fans sul percorso che li ha portati a separarsi, hanno scritto un libro Naked, che uscirà prossimamente, in cui raccontano le tante cose che hanno tenuto nascosto. Il tutto sembra più che un momento triste dove ad una collaborazione di successo viene posta la parola fine una manovra di marketing per ottenere più visibilità e aumentare in primis le vendite del prodotto editoriale oltre che quella della vendita dei biglietti dei concerti in programma.

Benji e Fede separazione: Bella Thorne determinante per la fine del duo?

Intanto il gossip impazza sui due artisti popolari per la loro musica ma anche per la loro vita privata. Fede è felicemente fidanzato con Paola di Benedetto attualmente inquilina del Grande Fratello Vip, mentre Benji è legato alla modella Bella Thorne che a quanto pare sarebbe la causa principale della rottura dei due amici.

Sembra infatti che Benji voglia trasferirsi in America dove vive la fidanzata per trascorrere molto più tempo con lei, per realizzare questo progetto il musicista non può continuare a collaborare con Federico Rossi. Bella Thorne come Yoko Ono?