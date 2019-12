Chi è Paola di Benedetto: età, carriera, fidanzato, vita privata e curiosità

Paola di Benedetto di professione modella è nata a Vicenza l’8 Gennaio del 1995, oggi ha 24 anni. É nota al grande pubblico per aver debuttato come madre natura in Ciao Darwin 7, condotto da Paolo Bonolis. Anche se giovanissima la sua carriera professionale e televisiva appena decollata interessa molto la cronaca rosa soprattutto perchè la it girl si da molto da fare sui social.

Ha un profilo Instagram seguitissimo e altrettanto si può dire di quello Fb, le piace apparire e raccontare la sua vita quotidiana con scatti che la rappresentano, è talmente seguita che sulle piattaforme social è possibile trovare anche account falsi che la riguardano, lei infatti ha più volte detto che ne riconosce solo uno. Paola ha avuto un’infanzia normale, anomala solo per il fatto che sin da piccola ha manifestato ai suoi genitori il suo interesse per il mondo dello spettacolo è anche per questo che grazie anche alla sua bellezza è riuscita a debuttare giovanissima nell’universo della moda che gli ha dato la possibilità d’approdare in tv.

Chi è Paola di Benedetto

Nome: Paola di Benedetto

Paola di Benedetto Data di nascita: 8 Gennaio 1995

8 Gennaio 1995 Etá : 24 anni

: 24 anni Fidanzato : Federico Rossi

: Federico Rossi Luogo di nascita: Vicenza

Vicenza Segno zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione: Showgirl e modella

Showgirl e modella Altezza: 173 cm

173 cm Peso: 50 kg

50 kg Misure : 88-60-90

: 88-60-90 Account social: Instagram Facebook

Carriera

Paola di Benedetto è giovanissima, ad appena 24 anni è molto nota nel mondo della moda, la sua passione per lo spettacolo ha origine quando è bambina e la sua forma fisica al top le consente di partecipare ad alcuni concorsi di bellezza come Model girl, Miss Grand Prix Veneto. Miss Vicenza dove conquista quasi sempre posizioni da podio.

L’esperienza come modella le permette di partecipare a Miss Italia nel 2016 e non notarla è davvero impossibile, l’occasione nello spettacolo arriva subito dopo nel programma di Bonolis Ciao Darwin che la vuole per rappresentare madre natura. Paola ha poi avuto un ruolo nell’edizione di Colorado e nel 2018 è partita per l’Isola dei Famosi, esperienza che le ha cambiato la vita non solo privata ma anche professionale, dal suo ritorno ha infatti partecipato più volte come opinionista in programmi come Pomeriggio 5 o Domenica Live. Quest’anno ha collaborato in Mai Dire Talk, il programma della Gialappa’s band, sarà una dei prossimi concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.?

Vita privata

Se la carriera di Paola di Benedetto è in continua evoluzione altrettanto si può dire della sua vita privata. Paola ha avuto più di una storia importante e vista anche la popolarità dei suoi ex partner ha interessato per molti versi il pubblico. Quando è partita per l’Isola de Famosi Paola era fidanzata con Matteo Gentile, ma sull’isola ha trovato Francesco Monte che seppur ancora scosso dell’abbandono dell’ex Cecilia Rodriguez, ha intrapreso una relazione con la modella. Una volta tornati i due sono stati insieme per un pò, ma l’ex tronista non era totalmente coinvolto da Paola e si sono lasciati.

Nel 2018 Paola di Benedetto diventa la musa di Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji & Fede, ma la storia non ha avuto futuro perchè il tradimento del cantante la ferisce profondamente. Paola scrive su Instagram quanto l’ha delusa il comportamento dell’ex fidanzato:” La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla.” Ora a quanto pare è single e pronta a nuove esperienze sia professionali che sentimentali.

A Settembre 2019 Paola e Federico sono tornati insieme, più innamorati di prima.

