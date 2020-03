Beppe Fiorello: “In questo momento dovremmo fare 3 giorni di lutto Nazionale”

E’arrabbiato e forse anche spaventato Beppe Fiorello che su Twitter ha manifestato tutto il suo dissenso nei confronti di tutti coloro che stanno reagendo all’emergenza Coronavirus in modo positivo a cominciare dai tanti artisti che si sono attivati sui social per invitare le persone a stare a casa e nello stesso tempo a divertirli con mini concerti e video vari.

L’attore si è mostrato decisamente indignato! Sul suo profilo social ieri ha pubblicato uno scatto che ritrae i carri dell’esercito che a Bergamo hanno portato via le bare dei tanti morti, vittime innocenti di questa tragedia disumana e epocale, uno scatto che fa effetto e che fa riflettere sulla drammatica situazione del momento e che certo non invita a fare festa:

“Camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno Happening sui social, Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social si ma senza fare festa.“

Beppe Fiorello: “Dovremmo fare tre giorni di lutto nazionale”

Beppe Fiorello è convinto che questo modo di reagire a questo tragedia epocale non è poi così adatto: cantare, ballare e fare happening social è, secondo l’attore, poco rispettoso per le vittime del Coronavirus dovremmo fare tre giorni di lutto nazionale perchè quello che sta succedendo è davvero drammatico. Ricordiamo che a Bergamo nell’ultima settimana i decessi sono stati oltre 300 e i casi totali sono saliti a più di 4.300, una situazione insostenibile che non sembra destina ad arrestarsi nei prossimi giorni.