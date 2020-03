Coronavirus: per la prima volta nessun caso in Cina

Dalla Cina continuano ad arrivare dati positivi sulla pandemia di coronavirus. Dopo l’unico caso registrato qualche giorno fa a Wuhan, zona focolaio del Covid-19, il nuovo bollettino condiviso dalla Commissione Nazionale della Salute rivela che non ci sono stati nuovi infetti all’interno del paese. Le uniche persone colpite dal virus, circa 34, riguardano casi provenienti dall’esterno.

Con questi nuovi dati, il numero totale di persone infette provenienti dall’esterno del paese aumenta a 189. Nonostante questa buona notizia, la Cina ha purtroppo registrato altri 8 decessi, tutti provenienti dalla provincia di Hubei. Numero che fa salire il conteggio totale delle persone morte a 3245. Per quanto riguarda i casi totali, il numero è salito ad 81000 ma di questi soltanto 7263 sono ancora infette.

Coronavirus in Cina: allentata la quarantena a Wuhan

Grazie a questa situazione, la Cina ha potuto iniziare ad allentare la quarantena a Wuhan. Stando a quanto emerso dalle prime informazioni, nelle aree ad “infezione zero” è possibile effettuare attività personali, ma soltanto nei compound abitativi. La decisione è stata presa dalla task force locale sulla prevenzione ed il controllo. Informazioni che sono poi state condivise dalla televisione di stato, la Cctv.

Ci sono delle buone notizie anche per la provincia di Hubei, che nelle ultime due settimane non ha registrato nemmeno un nuovo caso di infezione. Secondo un post del governo provinciale sarà possibile, solo in determinate circostanze, l’ingresso dall’esterno. Non è però ancora chiaro quali siano queste condizioni da soddisfare per poter entrare nella zona.

Infine, dai dati emerge che il numero dei contagi provenienti dall’esterno è quello più elevato registrato fino ad oggi. Non è da escludere che questi casi tenderanno ad aumentare nei prossimi giorni, come avevano già predetto le autorità.

In ogni caso, sembra che finalmente la Cina possa tirare un sospiro di sollievo contro il coronavirus. Il peggio sembra effettivamente passato.