Bergamo: registrato terremoto di magnitudo 3.0

Questa mattina è stato registrato un terremoto in provincia di Bergamo, avente come epicentro il paese di Comun Nuovo.

La scossa, poi la paura

Una scossa di magnitudo 3.0 che ha impaurito la provincia di Bergamo ma che, al momento, non avrebbe fatto registrare alcun danno grave a cose o persone. Sono iniziati i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco per verificare l’agibilità di alcuni edifici.

In particolare, nei comuni di Treviglio e Caravaggio sono state evacuate due scuole per le verifiche del caso. A Treviglio è stato evacuato l’Itis Archimede e la scuola paritaria Don Giussani, mentre a Caravaggio a subire la stessa sorte è stato il liceo Galilei con gli studenti che sono scesi in cortile non appena hanno avvertito la scossa. Nello stesso paese sono stati evacuati gli edifici comunali.

Il terremoto si è fatto sentire particolarmente nella zona della Bassa bergamasca, tra Treviglio, Caravaggio e Spirano.

Nessun danno segnalato a Comun Nuovo, epicentro delle scosse. Il sindaco del paese lombardo ha raccontato di aver avvertito il sisma e di essersi subito attivato per monitare la situazione ma che, al momento, nessun danno gravo è stato registrato, soltanto una grande apprensione tra i cittadini.