Bergamo: uccide il padre e ferisce la madre

Siamo al terzo omicidio familiare in pochi mesi nella provincia di Bergamo. Questa volta il dramma è accaduto a Nembro, dove un 35enne con gravi problemi psichici, dopo l’ennesima grave lite con i genitori, ha accoltellato a morte il padre 72enne e ferito gravemente la madre di 66 anni che era accorsa per difendere il marito. Il 35enne si trova attualmente in ospedale ed è posto sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine. Non è la prima volta che l’uomo da in escandescenze e già 12 anni fa aveva ferito il padre durante una lite.

Proprio dopo quella violenta lite tra padre e figlio, culminata con il ferimento del genitore con un coltello, il padre aveva ritirato la denuncia contro il figlio. Un delitto, quello di ieri sera a Nembro, simile a quanto avvenuto poco più di 3 mesi fa, a Cavernago quando un 30enne uccise a coltellate il padre 65enne colpendolo nel giardino di casa dopo una lite scoppiata in casa.

Una settimana dopo, il 30enne si suicidò in carcere. Un mese più tardi, invece, a Bottanuco, un pensionato 77enne aveva accoltellato a morte il figlio di 54 anni, dopo un litigio scoppiato per una ulteriore richiesta di denaro al genitore da parte del figlio con problemi di droga. Ora saranno i carabinieri a chiarire la causa scatenante della lite sfociata nell’ennesimo delitto in famiglia della provincia di Bergamo.