Berlusconi: notte tra Pasqua e Pasquetta tranquilla in ospedale

Ancora una notte trascorsa in tranquillità per l’ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il capo di Forza Italia ha passato Pasqua e Pasquetta nel reparto di terapia intensiva, in compagnia di pochi intimi, vista la riduzione delle visite presso la struttura ospedaliera. Ieri sera il Cavaliere ha ricevuto le visite delle figlie Marina ed Eleonora.

Attorno alle 8.30 il suo medico curante Zangrillo si è recato in ospedale per visitarlo ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Parlando con la stampa ieri aveva spiegato che le condizioni di Berlusconi sono in leggero miglioramento nonostante il suo quadro clinico rimanga “veramente difficile”. “È evidente che stiamo parlando di un paziente che ha un’età che tutti conoscete con una patologia e con una complicanza che sono state definite in un modo preciso. Da questo ne conseguono delle terapie mirate che seguono le linee guida”, ha sottolineato il medico.

Con il presidente di Forza Italia ci sono la compagna Fascina e il suocero Orazio

- Advertisement -

Al fianco dell’ex premier, fin dal primo giorno di ricovero, ci sono la compagna e deputata Marta Fascina e il suocero Orazio, che di tanto in tanto si allontana dalla struttura di via Olgettina per poi rientrare. Come già ieri, anche oggi non è previsto nessun bollettino medico, in merito allo stato di salute dell’ex premier.