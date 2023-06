Berlusconi, oggi l’ultimo saluto al Duomo di Milano

Si terranno oggi 14 giungo presso il Duomo di Milano, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023 nella città meneghina. Il Governo ha deciso di dare l’ultimo saluto all’ex Premier, dedicandogli una giornata di lutto nazionale. Tra gli esponenti del Governo che parteciperanno alla commemorazione, ci sono decine di sindaci di FI e le delegazioni di Milan e Monza. Elly Schlein, Matteo Renzi e Carlo Calenda prenderanno anch’essi parte alla cerimonia.

Viceversa, hanno deciso di non partecipare Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Saranno presenti anche gli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Mario Monti e, in rappresentanza della Commissione europea anche Paolo Gentiloni. Secondo le prime notizie trapelate da LaPresse, il Cavaliere avrebbe scelto di essere cremato. La salma dell’ex leader di Forza Italia, dovrebbe giungere tra domani e dopodomani, nel Tempio Crematorio Panta Rei di Valenza, in provincia di Alessandria.

Le ceneri saranno collocate a Villa San Martino, ad Arcore

Questo è uno dei centri più grandi d’Italia. La famiglia di Berlusconi ha chiesto il massimo riserbo in merito alla questione e nessuno, all’infuori dei parenti, potrà partecipare alla cremazione. Con ogni probabilità le ceneri saranno collocate nel Mausoleo che Berlusconi ha fatto costruire all’interno di Villa San Martino, ad Arcore.