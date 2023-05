Berlusconi: rimane in ospedale nonostante la richiesta di dimissione

Ci sperava Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è ricoverato da mercoledì 5 aprile (quasi un mese) all’Ospedale San Raffaele di Milano e pensava di poter essere dimesso in tempo per partecipare alla convention di Forza Italia. Tuttavia, nonostante le esplicite richieste, è stato trattenuto dai medici. Il leader di Forza Italia, seguito dal professore Alberto Zangrillo, presenta “un quadro clinico stabile e confortante”, come riferito nell’ultimo bollettino medico diffuso mercoledì 3 maggio.

“Dopo anche un allargato consulto ai familiari che lo hanno pregato di essere cauto, è arrivato lo stop”, si legge sul Corriere della Sera. Berlusconi non demorde ed è pronto a collegarsi telefonicamente all’appuntamento di Forza Italia. La costruzione di un set, per effettuare la diretta in videochiamata, è stata sconsigliata dai medici dell’ospedale, preoccupati dal rischio infezioni durante il periodo di convalescenza del Cavaliere.

L’intervento del deputato Andrea Orsini

L’ex Premier Berlusconi leggerà un discorso al quale sta già lavorando con il deputato Andrea Orsini. “Ho parlato con lui, ci sarà un suo messaggio. Ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi, è lui la nostra guida, non ci sono altri aspiranti leader. Io faccio benissimo il vicepremier e il ministro degli Esteri, mi basta questo”, ha commentato.