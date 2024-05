Bimba di 8 mesi nata con una strana voglia a forma di unicorno

La protagonista è una bambina di 8 mesi nata con taglio cesareo. Si chiama Lulu e sin dalla nascita è presente sulla sua fronte un segno, una sorta di voglia, a forma di unicorno.

In realtà, si tratta di una patologia chiamata nevo melanocitico congenito. E’ una malformazione congenita che si manifesta alla nascita. Il neonato che ne è colpito presenta una macchia sulla pelle, generalmente scura, di un colore che varia dal marrone chiaro al nero, che purtroppo con il tempo tende a svilupparsi cioè ad ingrandirsi.

- Advertisement -

Questo è anche il caso della piccola Lulu la cui macchia è cresciuta già in questi otto mesi, rendendosi sempre più evidente anche per la particolarità della sua forma che ricorda quella di un unicorno.

Oltretutto, questa voglia non si è palesata in un’area del corpo nascosta, bensì sul viso, al centro della fronte.

- Advertisement -

Qui puoi vedere la piccola Lulu —->> https://www.instagram.com/p/Cyw5h0AyDhv/?igsh=cHp6Ym8za2o2dXdy

La madre di Lulu, la 31enne casalinga neozelandese Claire Burt, ha dichiarato che lei stessa era rimasta inizialmente colpita, e non piacevolmente, dalla presenza di questo nevo sulla fronte della figlia e anche che si rende conto perfettamente che le persone per strada fissano insistentemente questo unicorno. Non mancano poi i commenti poco carini sui social. Tuttavia, salvo consiglio medico per esigenze di salute, i genitori di Lulu non intendono rimuoverlo perché vogliono la figlia cresca serena anche con questo piccolo difetto fisico, che impari ad accettarsi e farsi accettare dagli altri. Semmai, deciderà lei in futuro cosa fare.

- Advertisement -

Il nevo congenito di Lulu colpisce solo 1 ogni 20.000 nati.