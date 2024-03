Bobbio (Piacenza): un giovane si lancia dal tetto ma viene salvato da un carabiniere

E’ di oggi la notizia di un lieto fine a Bobbio, in provincia di Piacenza. Sabato pomeriggio un ragazzo di 20 anni si è lanciato nel vuoto da un tetto dall’altezza di circa 6 metri.

Un familiare aveva avvisato le forze dell’ordine specificando che sui social il giovane aveva pubblicato un messaggio in cui dichiara la sua intenzione di togliersi la vita.

Giunti al domicilio del ragazzo, una casa di campagna dove vive con il padre, gli agenti devono constatare che effettivamente ha intenzione di buttarsi. Inutili i tentativi di convincerlo a rientrare in casa.

Il giovane si lancia nel vuoto dal tetto di casa ma il pronto intervento del Maresciallo dei Carabinieri Gabriele Renna (che conosce personalmente il ragazzo) a salvargli la vita. Il militare non esita un attimo e si lancia a terra di schiena facendogli da scudo con il suo corpo.

Il ragazzo, grazie a questo provvidenziale ‘intervento a cuscinetto’, non ha riportato ferite gravi, ma è stato comunque trasportato prontamente in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma dove sarà medicato per i diversi traumi riportati dalla caduta.

Il 20enne è risultato avere problemi psichici, depressione e, al momento dei fatti, era alterato da assunzione di alcol.

Il Maresciallo Renna ha dichiarato di essere felice dell’epilogo ma di non avere fatto nulla di speciale, semplicemente, il suo dovere. Di diverso parere, naturalmente, la famiglia del 20enne e la cittadinanza che lo considerano un eroe.