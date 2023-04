Per la felicità di tutti i golosi, oggi pubblichiamo la ricetta per dei deliziosi bocconcini di pollo alla pizzaiola in friggitrice ad aria che, oltre che molto più sani, sono anche facilissimi da preparare.

Il fritto è una delle preparazioni più amate in tutto il mondo, ma purtroppo è noto per il suo alto contenuto di grassi e calorie, che lo rendono poco salutare. Grazie alla cottura ad aria, è possibile gustare le stesse prelibatezze, ma in modo più leggero e sano.

Ringraziamo per questa preparazione la nostra cara amica Christelle Casali che l’ha testata a casa propria, permettendoci di pubblicare una ricetta di sicura riuscita. Le preparazioni in friggitrice ad aria sono veramente tantissime, ecco ad esempio la Torta salata senza lievitazione.

Ingredienti bocconcini di pollo alla pizzaiola in friggitrice ad aria per 4 persone

500 g di petto di pollo tagliato a cubetti

50 g di pangrattato

2 cucchiaini di origano

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Procedimento

In una ciotola, mescolate insieme il pangrattato, l’origano e il concentrato di pomodoro, stemperando bene il tutto con una forchetta.

Prendete i cubetti (ricordatevi per una perfetta cottura, di farli tutti uguali) di pollo e rotolateli nella panatura di pangrattato e condimenti, premendo bene per farla aderire bene alla superficie. Ora, con l’olio per friggitrice ad aria, nebulizzatene un po’ senza esagerare sui bocconcini di pollo. In alternativa potete comunque nebulizzare un pochino di olio EVO.

Cottura

Mettete i bocconcini nella friggitrice ad aria e cuoceteli a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando saranno dorati e croccanti. Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero variare in base a marca e potenza della vostra friggitrice.

Consigli

Se siete avvezzi al cibo piccante, aggiungete un po’ di peperoncino o della paprika forte in polvere alla panatura.

Per una versione ancor più golosa, potete aggiungere del formaggio grattugiato al pangrattato e servirlo con maionese fatta in casa aromatizzata con crema di tartufo.

Se sei a dieta ti lasciamo anche un’altra golosa ricetta da fare con il pollo, i bocconcini di pollo e carote in friggitrice ad aria: la ricetta light per chi è a dieta.

Quante calorie hanno i bocconcini di pollo impanati?

100 g di Pollo impanato e fritto apportano circa 297 calorie (22% carboidrati, 21% proteine, 57% grassi), ma in friggitrice ad aria le calorie saranno quasi dimezzate parliamo di circa 180 calorie.

