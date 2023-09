Bonus benzina da 80 euro come funziona? A chi spetta?

Il bonus benzina non sarà da 150 euro ma da 80 euro, il prezzo a due euro a litro per il carburante non è sceso.

E incide sul rialzo dei beni di consumo come verdura, frutta, zucchero, olio, patate e pomodori. Dobbiamo aggiungere anche latte e latticini, i prodotti di macelleria. Gli esperti parlano dell’impatto diretto nella spesa. In realtà, due euro a litro sono un salasso anche per lavoratori e famiglia. Il settore dei trasporti rischia di entrare in crisi e c’è l’agevolazione anche per loro.

In questo articolo parleremo del bonus benzina da 80 euro e del credito di imposta per le imprese di autotrasporto.

Bonus benzina da 80 euro come funzionerà?

Il bonus benzina da 80 euro è una misura una tantum erogata una volta sola, il governo ha chiarito che le risorse sono poche per i bonus, la misura prevede uno stanziamento di soli 300 milioni di euro.

Non ci sarà una seconda social card, i beneficiari del bonus benzina riceveranno gli 80 euro per le spese di carburante nella stessa carta ricevuta a luglio con 382,50 euro da destinare all’acquisto di beni e alimenti, la cosiddetta social card.

I beneficiari saranno coloro che hanno un Isee inferiore a quindici mila euro e senza altri aiuti statali in corso o ricevuti.

Credito di imposta autotrasportatori

Il credito di imposta gasolio per le imprese autotrasportatori viene rinnovato per un altro anno. Ne possono usufruire le imprese con sede in Italia e con veicoli pari o superiori a 7,5 tonnellate.

Il credito di imposta può arrivare fino al 28% per l’acquisto di gasolio usato in campione e tir di categoria Euro 5 o superiore. Le imprese che trasportano merci di terzi hanno diritto solo al 12% della spesa sostenuta. L’obiettivo della misura, anche quest’anno, è quella di non creare un caro spesa all’interno di mercati e supermercati a causa del rialzo dei costi di trasporto e dell’inflazione.