Bonus cultura 2020: come richiederlo e le novità

Il bonus cultura è una misura in vigore da qualche anno per supportare l’acquisto di libri, biglietti del cinema e dei musei, concerti e mostri da parte dei diciottenni. La novità, per i diciottenni del 2020 (ovvero coloro che sono nati nel 2002) non è positiva: vi è una riduzione della misura di 200 euro, infatti l’ammontare previsto dal bonus sarà di 300 euro invece che 500, come per coloro che ne hanno usufruito negli anni precedenti. La legge di bilancio 2020 ha, però, diminuito i fondi destinati al buono.

Non cambia, invece, la modalità di fruizione, che avverrà sempre tramite l’applicazione 18app. Prima di poterlo utilizzare, però, occorre l’emanazione del decreto attuativo del bonus cultura del 2020, a partire da gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020. C’è quindi un anno di tempo per poterlo “spendere”. Ma vediamo con precisione come si utilizza, a chi spetta e come richiederlo.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus cultura? Il bonus cultura spetta ai residenti in Italia (italiani o stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno) che compiono 18 anni nel corso del 2020. Non vi sono altri requisiti per ottenerlo se non il compimento della maggiore età.

Come richiedere il bonus cultura?

Come già detto qualche riga più sopra, il bonus cultura non è un buono che arriva al domicilio del neo diciottenne in modo automatico, ma va richiesto. Innanzitutto bisogna dotarsi dello Spid identità digitale Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

Le credenziali Spid vanno richieste online, e per farlo si può utilizzare anche la piattaforma di Poste Italiane, con il riconoscimento tramite addetto a domicilio (a pagamento) o presso un ufficio postale abilitato. Oppure si può utilizzare un altro provider come Aruba, Tim, Infocert o Sielte. I costi e le modalità sono indicati sui siti ufficiali. Per ottenere l’identità digitale, bisogna allegare la tessera sanitaria ed il documento di identità.

Successivamente, bisognerà iscriversi sul sito ufficiale raggiungibile al seguente link: www.18app.italia.it dove bisogna inserire il documento di identità, il codice fiscale, l’indirizzo mail ed il numero di cellulare.

Cosa è possibile acquistare con il bonus cultura?

biglietto o abbonamento pe ril cinema ;

; biglietti per i concerti ;

; biglietti per eventi culturali ;

; libri , anche in formato digitale (ebook) e audiolibri;

, anche in formato digitale (ebook) e audiolibri; biglietto di ingresso ai musei ;

; biglietto di ingresso per monumenti e parchi;

e parchi; biglietto di ingresso per vedere spettacoli teatrali e di danza;

teatrali e di danza; biglietto per il circo e per le fiere;

e per le fiere; musica sotto forma di cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online sotto forma di mp3;

sotto forma di cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online sotto forma di mp3; corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera.

Come utilizzare il buono cultura?

Per utilizzare il bonus cultura 2020, bisogna accedere alla piattaforma 18app, per visualizzare l’importo presente sulla piattaforma, disponibile da spendere. A questo punto bisogna scegliere il prodotto da acquistare e verificarne il prezzo di vendita, al fine di creare un buono dello stesso valore.

Dopo aver scritto la cifra necessaria a completare l’acquisto, per la conferma è necessario cliccare su “crea buono”. Al termine di ciò, se il buono è stato emesso correttamente, si riceverà un automatico una mail sulla casella di posta elettronica inserita in fase di registrazione.

Acquistare con il buono presso un negozio fisico

Per spendere il buono presso un esercente fisico, bisogna salvarlo come PDF, fare uno screen del codice oppure si può stampare e mostrare in modo cartaceo. Non tutti i negozi fisici, però, accettano il buono generato con il bonus cultura. Sul sito web ufficiale 18 app si può cliccare su “trova esercente” inserendo la città di interesse nel campo “nel comune di” e cliccando su cerca. In alternativa, se avete intenzione di verificare se un determinato negozio accetta o meno questo metodo di pagamento, si può effettuare una ricerca per nome o indirizzo.

Utilizzo del buono online

Come già detto, i buoni 18app possono essere utilizzati anche per gli acquisti online, per amazon ad esempio c’è una pagina apposita (raggiungibile al link https://amazon.bonus18.it) che spiega passo passo come generare il codice ed applicarlo all’acquisto, nonché indica su quali prodotti si può utilizzare il buono.

Il buono generato tramite bonus cultura può essere utilizzato anche per l’acquisto della musica online. Una delle piattaforme più utilizzate per adempiere a questo scopo è spotify, che offre la possibilità di acquisto di abbonamenti premium attraverso 18appp connettendosi a questa pagina: https://www.spotify-18app.com

Recapiti e contatti assistenza

Assistenza tecnica 18app:

800.991.199

da lunedì a venerdì esclusi festivi – dalle ore 09.00 alle 17.30

Assistenza SPID:

06.82888.736

da lunedì a venerdì – dalle 9.30 alle 16.00

Annullare un buono creato

Per annullare un buono 18app, invece (nel caso si cambiasse idea sull’acquisto) si può annullare il buono creato. Bisogna accedere a 18app, e sotto la voce “I tuoi buoni”, bisogna scegliere “Da spendere” per visualizzare tutti i buoni ancora da utilizzare, oppure sul pulsante ≡in alto a sinistra, bisognerá selezionare la voce “Buoni da spendere” dal menu.

Bisogna puoi cliccare alla voce Negozi fisicio Negozi online, selezionare il buono da cancellare, quindi su Annulla buono, poi “Sì” e quindi “Chiudi” In pochi istanti, l’importo del buono annullato sarà nuovamente accreditato nel saldo disponibile.