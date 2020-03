Bricolage e ferramenta, un Oscar per premiare le attività migliori

Per ogni settore, culturale e non, esiste un premio che viene dato all’opera o lavoro migliore: per il settore del cinema esiste l’Oscar, per la letteratura vi è il Pulitzer o il premio Strega, per le azioni più pacifiche o le ricerche più importanti esiste il premio Nobel, ecc… Ma per il bricolage e la ferramenta? Esiste un premio per questo settore?

Sembra quasi impossibile e strano, ma esistono gli Oscar del bricolage e della ferramenta. Le premiazioni si tengono all’Hardware Forum, la fiera della ferramenta a Milano, e i riconoscimenti vengono dati ai vincitori in base a quattro categorie diverse. Ma, specificatamente, come si svolgono gli Oscar della ferramenta? Quali sono le varie categorie e i requisiti per vincere in una di queste?

Oscar della ferramenta: cos’è Hardware Forum?

Hardware Forum è, come detto precedentemente, la fiera della ferramenta. Si rivolge al mondo della distribuzione e della vendita di articoli per il bricolage, ferramenta, fai da te, utensili, vernici e anche prodotti industriali. Rappresenta anche un’occasione per i negozi, industrie e attività piccole, per pubblicizzare i propri lavori e servizi riguardanti pittura, ferramenta, impianti elettrici, accessori per l’auto, giardinaggio e tanto altro ancora. Quest’anno, la fiera della ferramenta si terrà il 22 e 23 settembre alla Fieramilanocity, padiglione 3.

Hardware Forum presenta anche varie conferenze, convegni, e aree dove si tengono attività gratuite riguardanti il bricolage e il fai da te. Inoltre, vi è anche un’area speciale, la Ferramenta World, posizionata all’entrata, dove chiunque può mettere in risalto i propri prodotti migliori o novità da pubblicizzare.

Le iniziative non finiscono qui, poiché Hardware Forum organizza anche premiazioni: il premio prodotto dell’anno, assegnato ai migliori prodotti creati nell’anno attuale, e gli Oscar della ferramenta, uno degli eventi più importanti e attesi della fiera. All’Hardware Forum, chiunque ha la possibilità di farsi conoscere e di crescere.

Descrizione dell’Oscar della Ferramenta e le categorie

L’evento più importante dell’Hardware Forum è l’Oscar dei negozi ferramenta.

Questo tipo di premiazione ha lo scopo di valorizzare la qualità e l’eccellenza di un’azienda, negozio, brand o start up e di premiare i prodotti che sono risultati migliori e che si sono differenziati dagli altri. Le categorie presenti sono quattro, inclusa una nuova categoria aggiunta quest’anno:

Miglior presenza Web/Social media/E-commerce : in questa categoria vengono premiati i negozi di ferramenta che hanno mostrato di possedere una buona presenza sul web tramite siti internet, e-commerce o interazioni sui social network.

: in questa categoria vengono premiati i negozi di ferramenta che hanno mostrato di possedere una buona presenza sul web tramite siti internet, e-commerce o interazioni sui social network. Miglior Esposizione/Layout/Vetrina : vengono assegnati i premi di questa categoria ai negozi che hanno dimostrato una buona esposizione dei prodotti in vetrina, sia dal punto di vista del negozio fisico che di quello online, come la ferramenta online su esconti.it e i molti altri store online presenti sul web.

: vengono assegnati i premi di questa categoria ai negozi che hanno dimostrato una buona esposizione dei prodotti in vetrina, sia dal punto di vista del negozio fisico che di quello online, come la ferramenta online su esconti.it e i molti altri store online presenti sul web. Miglior Specializzazione (sicurezza, colori, utensileria, giardinaggio): i negozi di ferramenta, nei quali si è potuta notare una buona specializzazione in ambito sicurezza, colori, utensileria e tanto altro, vincono questo premio.

(sicurezza, colori, utensileria, giardinaggio): i negozi di ferramenta, nei quali si è potuta notare una buona specializzazione in ambito sicurezza, colori, utensileria e tanto altro, vincono questo premio. Miglior Storia di Famiglia (Family business nel negozio ferramenta): questa categoria rappresenta una vera e propria novità degli Oscar della ferramenta 2020. Premia il negozio o i negozi che hanno la migliore storia di famiglia, nella quale si racconta la nascita del negozio fino ai giorni attuali.

Chiunque abbia un negozio di ferramenta, bricolage o fai da te può partecipare, visitando sul sito la sezione apposita e compilare il form seguendo le linee guida riguardo la partecipazione e il regolamento.

Hardware Forum rappresenta un vero e proprio punto di ritrovo, non solo per i rivenditori di articoli fai da te, ma anche per gli amanti della bricolage e della ferramenta. Gli Oscar della ferramenta rappresentano di certo l’opportunità per qualsiasi rivenditore, piccolo o grande che sia, di mettersi in mostra e brillare, mostrando i propri prodotti migliori e attirando anche nuovi clienti.