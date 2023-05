Bufera social per un tweet: Salvini accosta gli allagamenti in Emilia-Romagna al Milan

“Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”. Questo tweet di Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio, ha provocato lo sdegno di tantissimi suoi follower che lo hanno accusato di aver unito nello stesso post il dramma che in queste ore sta colpendo l’Emilia-Romagna ed una banale partita di calcio.

Dopo il polverone alzatosi sui social, il tweet è stato presto eliminato, ma in molti lo avevano già ricondiviso e reso virale. Salvini è noto per essere un grande tifoso della squadra rosso-nera ed è considerato anche vicino alla Curva Sud, il principale gruppo di tifosi organizzati del Milan. Qualche anno fa aveva fatto scalpore un’immagine che lo ritraeva in compagnia di Luca Lucci, durante una festa.

La foto con il capo ultras Luca Lucci

Quest’ultimo è lo storico capo ultras milanista, condannato in passato per spaccio di droga e per aver fatto perdere un occhio a un tifoso interista durante una rissa. Le intense piogge in varie città dell’Emilia-Romagna hanno provocato la morte di due persone a Forlì ed a Cesena, e centinaia di persone sono state evacuate. Tuttavia, quando il vicepresidente del consiglio ha twittato non era stata ancora data la notizia dei morti durante il temporale.