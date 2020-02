Morgan, le rivelazioni shock della madre: “Ha sofferto tantissimo per…”

Il caso Morgan, come da previsione, continua a far parlare salotti televisivi, giornali e blog e probabilmente a questo pensava l’artista quando a sorpresa ha cambiato sul palco dell’Ariston il testo della canzone presentata con Bugo a Sanremo 2020 provocando una serie di problemi non indifferenti a se stesso ma anche al suo compagno di palco.

Morgan, ma anche Bugo hanno raccontato alla stampa la loro versione dei fatti, ognuno fermo sulle sue posizioni convinto delle proprie ragioni. Intanto la mamma di Morgan è intervenuta a Vieni da me di Caterina Balivo per rivelare alcuni aspetti del carattere del figlio, ha inoltre ammesso che da mesi non ha rapporti con il cantante e che non è vero che è stato lasciato da solo, lui si è isolato per scelta:

“Questa rottura mi fa male. Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato. Da quando c’è stato lo sfratto non ci sentiamo più se non per dei messaggi.“

Il dramma di Morgan

La madre ha spiegato quanto Morgan abbia sofferto ” In casa abbiamo vissuto un dramma con la morte di mio marito, a cui Marco era molto legato. Aveva un rapporto strettissimo con mio marito, che c’era sempre. Quando è venuto a mancare il papà, Morgan aveva 16 anni e ha sofferto moltissimo”

La mamma di Morgan: “Marco ama troppo la musica che straborda“

La mamma di Morgan confida che non era d’accordo che il figlio seguisse la carriera musicale, è un’artista completo che ama e rispetta troppo la musica e non accetta che venga manipolata solo per specularci:”Marco ama talmente tanto la musica che straborda. Ama talmente tanto Sergio Endrigo e gli altri cantautori che li rispetta moltissimo. Volevo facesse il direttore d’orchestra, lui ha studiato per quello.”

La signora Luciana ha poi aggiunto che il suo particolare modo di fare ha influito anche nel definire i rapporti con la sorella e con lei: “Ha voluto isolarsi con altre persone, con il suo staff. Ha rotto pure con la sorella che l’ha aiutato con i suoi conti. “ Morgan ha telefonato in diretta per consolare la madre in lacrime che ha condannato il suo comportamento avuto nei confronti di Bugo a Sanremo 2020. Inoltre la signora Luciana ha rivelato che Morgan è in attesa della sua terza figlia.