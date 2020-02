Bugo turbato a Domenica in: “Ho avuto rispetto di un amico”

Ha scelto Domenica in Bugo per spiegare alcuni aspetti della polemica che lo ha coinvolto, polemica che ha avuto per oggetto la lite con Morgan con cui aveva scelto di presentarsi a Sanremo 2020.

Il cantate dalla carriera in ascesa ha rinnovato tutta la sua stima per l’artista Morgan, lo conosce d’anni e lo ha sempre apprezzato come uomo di musica e non solo, fra loro c’era una vera amicizia e non si aspettava una reazione del genere, incompresa da lui e anche dal suo produttore Valerio Soave.

Gli opinionisti presenti a Domenica in hanno fatto notare a Bugo quanto possa essere imprevedibile Morgan, la sua scelta di collaborare con lui si è dimostrata azzardata e decisamente negativa per la sua carriera. C’è anche chi sostiene che Morgan abbia manipolato tutta la situazione per un ritorno mediatico speculativo, non affatto interessato al successo della canzone ma solo ad ottenere ospitate pagate per far parlare di se.

Bugo: “Non ho più visto Morgan da quel momento sul palco, io non gli ho più scritto e nemmeno lui”

Bugo conferma a Mara Venier di non aver più visto Morgan, non si sono neanche scritti e ci tiene a dire che non fa parte di un progetto voluto per un ritorno mediatico non legato alla musica .

A difendere il giovane cantautore anche Mara Venier che fa notate che Bugo è suo ospite senza nessun riscontro economico, mentre Morgan sarà ospite di Barbara D’Urso a Live in esclusiva e probabilmente avrà preso più di qualche euro: “Morgan andrà dalla d’Urso, una cosa di soldi gliel’avranno data. Tu sei venuto qui in amicizia Bugo”. Come dire tutti i nodi vengono al pettine e Morgan non sembra farci una bella figura!