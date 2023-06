Bus precipita nella scarpata: cinque ragazzi ancora in ospedale

Uno scuolabus con bambini a bordo è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di strada in provincia di Massa Carrara, in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri nella giornata del 30 Maggio 2023. L’autobus di Autolinee Toscane, aveva a bordo 20 passeggeri (19 studenti e un’anziana).

Il mezzo ha abbattuto il guardrail ed è volato nel dirupo prima di fermarsi un centinaio di metri più sotto. A distanza di due giorni dall’incidente, oggi 1 giugno, 5 ragazzi risultano essere ancora ricoverati in ospedale. I giovani sono stati portati in codice rosso all’ospedale di Massa e a Pisa. Una ragazza di 16 anni ha riportato una frattura del bacino e dovrà fare riabilitazione per un mese.

Il conducente è risultato negativo all’alcoltest e al narcotest

Un altro giovane ha subito un colpo alla testa, riportando una commozione celebrale e resterà nel reparto di rianimazione ancora per due giorni prima di essere dimesso. Il conducente F. R., dopo una notte passata all’ospedale delle Apuane di Massa è stato dimesso. Dopo l’apertura di un fascicolo d’inchiesta, lo smartphone dell’autista è stato sequestrato. L’uomo, che vanta 27 anni di servizio, ha detto di essere stato abbagliato dal sole ed è risultato negativo all’alcoltest e al narcotest.