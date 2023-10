Calcio in lutto: Sir Bobby Charlton ci ha lasciato

Sir Bobby Charlton è stato un giocatore meraviglioso e un talento immenso. Charlton è stato un grande giocatore, e poi dirigente, per il Manchester United ed ha rappresentato quella generazione in grado di vincere tutto insieme a George Best.

Sir Bobby Charlton, morto all’età di 86 anni, è stato probabilmente il miglior calciatore inglese della sua generazione e uno degli sportivi più famosi e duraturi che l’Inghilterra abbia prodotto.

Bobby Charlton era quasi destinato alla grandezza sportiva dato che era nato in una famiglia di calciatori. Il fratello Jack ha raggiunto la vetta con il Leeds United e l’Inghilterra e quattro zii erano giocatori, tra cui la leggenda del Newcastle United, Jackie Milburn. La madre di Sir Bobby, Cissie, era una fanatica del calcio fin troppo felice di incoraggiare i suoi figli a intraprendere la carriera calcistica

Nato ad Ashington, Sir Bobby ha giocato insieme al fratello maggiore Jack contro la Germania Ovest a Wembley nel 1966 ed è stato uno dei soli 11 giocatori inglesi a vincere la Coppa del Mondo. Charlton è stato capitano del Manchester United e ha guidato la sua squadra nell’olimpo del calcio vincendo la Coppa dei Campioni nel 1968.

La vittoria della Coppa dei Campioni, con Charlton che segnò una doppietta nella vittoria per 4-1 contro il Benfica a Wembley, trasmise una grande emozione al pubblico e ai tifosi perché Charlton era un sopravvissuto al disastro aereo di Monaco di Baviera il 6 febbraio 1958 che uccise 23 persone, tra cui otto giocatori e tre membri dello staff del club.