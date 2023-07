Calciomercato: Mario Rui e Milinkovic-Savic verso l’Arabia

L’Arabia Saudita è la vera protagonista del calciomercato di questa estate caldissima. Gli ultimi campioni che potrebbero impreziosire il campionato dove già milita CR7 sono Mario Rui e Milinkovic-Savic.

Calciomercato: l’Arabia all’assalto della Serie A

L’Arabia sta diventando la nuova meta dei calciatori a fine carriera, come Mario Rui e Milinkovic-Savic, entrambi proiettati verso una realtà calcistica che annovera tra i suoi campioni Cristiano Ronaldo. Anche Milinkovic-Savic è ormai a un passo dall’Arabia Saudita. La trattativa sarebbe ormai alle battute finali, dopo l’offerta da parte dell’Al-Hilal: 40 milioni alla Lazio e ingaggio da 20 netti al giocatore. Un’offerta che non si può rifiutare, se confrontata con quella della Lazio, che prevedeva un ingaggio da poco più di 3 milioni di euro.

Un vero e proprio “blitz” di mercato del club arabo, che ha già acquistato Koulibaly e si è presentato da Lotito dopo aver trovato l’accordo con il giocatore della Lazio. Ora Lotito deve pensare a come riempire il buco lasciato in campo. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Zielinski del Napoli.

Mario Rui vicino all’Al Nassr

L’Al Nassr, storica rivale dell’Al-Hilal, non poteva stare certo a guardare mentre la diretta concorrente si rafforzava. La squadra di Cristiano Ronaldo avrebbe avviato un sondaggio per l’esterno sinistro del Napoli Mario Rui. Il giocatore ha un contratto che scade a giugno del 2025 e sta bene a Napoli, ma un’offerta scandalosa del club arabo, simile a quella avanzata per Milinkovic-Savic, potrebbe indurlo a rivedere le proprie priorità.