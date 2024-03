Sport Expo Week torna a Verona dal 11 al 17 marzo

Quest’anno siamo giunti alla 18esma edizione. Fino alla scorsa edizione del 2023 si sono registrati 505.000 partecipanti.

Questi i numeri dell’iniziativa veronese all’insegna dello sport e del divertimento che attira ogni anno tantissime persone.

La Sport Expo Week vuole essere una vetrina a 360 gradi su tantissime discipline sportive. Infatti, ogni giornata è dedicata ad uno sport: in questa occasione salgono sul podio per ritirare i loro premi i campioni provinciali di pallavolo, calcio a 5 e basket. La manifestazione si conclude con una grande festa finale.

I partecipanti possono naturalmente cimentarsi in questi sport dimostrando le loro abilità ma, soprattutto, divertendosi. Inoltre, nell’arco di questa settimana il programma prevede anche un convegno divulgativo e degli open days pomeridiani allo scopo di far scoprire ai giovanissimi sport ai quali diversamente non avrebbero occasione di avvicinarsi.

La settimana si apre con oggi 11 marzo con il convegno inaugurale che si tiene al Teatro Camploy: è un appuntamento ideato principalmente pensando agli studenti che frequentano le scuole superiori.

Il tema del convegno è “La tregua olimpica e il legame tra pace e sport”. Infatti, gli organizzatori hanno voluto puntare tutto sull’importanza del contributo dell’attività sportiva nella quotidianità e nella formazione dei giovani, gli adulti di domani, mettendo l’accento in particolare sui concetti di sana competizione sportiva e pace.

Anche in vista dei prossimi eventi: il G7 dei Ministri dello Sport e l’Arena di Pace con il Papa.