Calcolare l’età esatta del cane

Tutti noi passiamo del tempo con i nostri cani, li amiamo e ci divertiamo con loro; potremo passare ore e ore a giocare con il nostro cane senza mai stancarci. Ma vediamo come funziona il calcolo dell’età esatta del cane. L’età del cane é molto diversa dall’età dell’essere umano, a secondo della razza dello stile di vita, un cane vive circa 10-13 anni, salvo casi eccezionali che arriva a 18 anni di età.

La scoperta sull’età del cane

Se avete pensato di moltiplicare gli anni del vostro cane per sette, nella speranza di calcolare l’età dell’amico a quattro zampe, avete sbagliato. Questo è quanto sostiene un nuovo studio, che deve ancora essere sottoposto a peer review e per ora appare pubblicato sul portale bioRxiv, condotto da un team guidato da Tina Wang dell’Università della California a San Diego.

Il team ha scoperto che in alcuni casi l’età del cucciolo corrisponde all’età di un bambino e poi i due seguono una strada diversa che li porta ad avere due modelli di vita e quindi anche di età completamente diversi.

Infanzia, pubertà e anzianità del cane

Dal momento della pubertà l’orologio biologico del cane ticchetta molto più velocemente di quello dell’uomo: i cuccioli infatti accelerano moltissimo verso la pubertà e raggiungono la maturità sessuale entro il loro primo anno di vita. Poi, l’orologio epigenetico del cane rallenta con l’avanzare dell’età e inizia di nuovo ad assomigliare a quello degli umani negli anni successivi.

Come si calcola l’età del cane?

Quindi per conoscere l’età esatta del nostro amico a quattro zampe bisogna infatti moltiplicare il logaritmo naturale dell’età di un cane per 16, quindi aggiungere 31, un calcolo ben più complesso di una moltiplicazione per sette. La formula esatta quindi è [human_age = 16ln(dog_age) + 31].

Esempio come si calcola l’età del vostro cucciolo a 4 zampe

Per ottenere il calcolo esatto dell’età di un cane in anni umani, dovete moltiplicare il logaritmo naturale dell’età del cane in anni per 16 e poi aggiungervi 31.

Esempi: un cane di 2 anni equivale a un uomo di 42 anni. Un cane di 5 anni equivale a un essere umano di 56,7 anni, e un cane di 10 anni equivale a una persona di 67,8 anni.

Vediamo come realizzare il calcolo

Per scoprire il logaritmo naturale utilizzate questa calcolatrice online.

Inserite l’età del vostro cane per esempio 7 (anni) poi cliccate su Calcola così da ottenere il logaritmo 1,94 . Ora moltiplicate 1,94 x16 = 31,04 ora non resta che aggiungere 31 ed otterrete l’età del vostro cane 62 anni. Potete provare a fare il calcolo con altre età del vostro amico a 4 zampe.

Leggi anche: Pastore tedesco caratteristiche crescita e malattie