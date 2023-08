Caltagirone, un’automobile si è schiantata contro i tavolini di un bar causando almeno sette feriti

Un veicolo ha colpito violentemente i tavolini all’aperto di un bar, proprio di fronte alla celebre scalinata di Santa Maria del Monte a Caltagirone. Il bilancio del tragico incidente è di sette feriti, alcuni dei quali versano in condizioni particolarmente critiche.

Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il conducente del veicolo abbia perso il controllo a causa della sua inesperienza nell’utilizzo del cambio automatico dell’automobile che stava guidando. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente gli agenti della polizia.

I soccorsi

Nella piazza del Municipio è giunto il Comandante della compagnia dei Carabinieri di Caltagirone, Giorgia De Acutis, incaricata di coordinare le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Poco meno di un mese fa, un’anziana signora, mentre stava facendo acquisti nel centro storico di Caltagirone, è stata improvvisamente avvicinata da un uomo che, urtandola, le ha strappato di mano un borsellino appena utilizzato per pagare la spesa. All’interno del borsellino c’erano 350 euro in contanti. L’uomo, il cui volto non è stato identificato dall’anziana, è fuggito velocemente attraverso le vie adiacenti.