Caltanisetta: arrestato 16enne per minacce alla fidanzata coetanea. “Ti sotterro”

Fidanzatini giovanissimi, 16 anni lui e 15 lei. A quanto emerso, a scatenare la rabbia del ragazzo, un’uscita di lei con alcuni amici. Da questo momento, lui ha cominciato a insultarla, arrivando persino a minacciarla.

Questo è quanto estratto da uno dei messaggi mostrati dalla 15enne ai Carabinieri quando si è presentata per sporgere denuncia: “Ti sotterro. Per me sei morta, ti farò vedere le cose peggiori di questo mondo. Non solo chiudo con te, ma ti faccio sprofondare con me, promesso“.

La ragazza ha ricevuto molti altri messaggi e insulti di vario genere dal fidanzato, ma alla vista di queste parole, spaventata sul serio, ha finalmente deciso di recarsi dai Carabinieri e di raccontare tutto l’accaduto.

E proprio mentre la ragazza si trovava presso la stazione dei Carabinieri e stava sporgendo denuncia per queste minacce, il 16enne stava pubblicando sul profilo Instagram alcune foto di lei nuda affinché fossero di dominio pubblico “tra una cerchia ristretta di amici”, come ha tentato poi di minimizzare il ragazzo raggiunto dai Carabinieri.

Il Gip del Tribunale dei minorenni ha disposto immediatamente per il ragazzo il divieto di lasciare la sua abitazione la sera e anche di recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla fidanzatina.