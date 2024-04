Camugnano (Bologna): esplosione al bacino di Suviana

Stando alle notizie trapelate finora, lo scoppio avrebbe interessato una delle due centrali elettriche che regolano il bacino idrico di Suviana, non lontano da Bologna.

Sul posto si trovano in questo momento i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato, i Carabinieri e gli operatori del 118. Valutata immediatamente la gravità della situazione, sono usciti anche gli elisoccorso degli ospedali di Bologna e Modena. Anche il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, si è recato sul posto preoccupato per la sorte dei suoi concittadini.

Sono in corso le ricerche dei dispersi, che dovrebbero essere almeno sei (personale addetto alla gestione e manutenzione del sito che risultava in forza in quel momento). Attualmente si sono registrati diversi ustionati, una decina, tra cui alcuni in gravi condizioni e sono stati prontamente trasferiti in elicottero nell’ospedale più vicino. Tra i feriti il più grave risulta un uomo di 48 anni.

I vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, stanno ancora lavorando per cercare i dispersi e per accertarsi che non si verifichi una seconda esplosione.

Gli inquirenti indagheranno poi sulle cause di questa disgrazia. Al momento dello scoppio alcuni operai stavano espletando operazioni di manutenzione alle turbine. Per ora non si hanno altri dettagli in merito.