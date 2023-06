Canazei: bus finisce nella scarpata e si ribalta

Questa mattina 30 giugno, poco dopo le 8.30 un autobus è stato coinvolto in un grave incidente in valle di Fassa, nello specifico sulla carreggiata che da Canazei sale verso il passo Sella. E’ uscito di strada, finendo per ribaltarsi in una scarpata. Si tratta del furgone del gruppo sportivo locale Ski Team Fassa, che è precipitato nei pressi di un ponte, finendo nel sottostante alveo del torrente Antermont.

A bordo del mezzo c’erano sette persone, che sono state presto soccorse e portate in ospedale in codice rosso. Alcuni sono stati trasportati a Trento e ricoverati all’ospedale Santa Chiara, altri si trovano in cura al San Maurizio di Bolzano, a Rovereto e al pronto soccorso di Cavalese. I soggetti coinvolti erano in viaggio per svolgere il servizio tecnico come volontari alla gara Fassa Running. Sarebbero tutti residenti in valle.

- Advertisement -

A bordo c’era un bambino di 10 anni

Tra questi anche un bambino di 10 anni portato in elicottero al San Maurizio di Bolzano. In loco, in seguito al sinistro, sono presto intervenuti i vigili del fuoco volontari, il personale sanitario di Trento e Bolzano con quattro elicotteri ed anche quello del soccorso alpino. Per il successivo recupero del pulmino saranno impegnati i vigili del fuoco volontari di Campitello con il braccio meccanico.