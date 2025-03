Candelnight: grande successo per la festa di Carnevale

Cari amici di Scandale

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi per la vostra presenza e partecipazione alla festa di Carnevale organizzata dall’associazione Candelnight- quando le fiamme diventano arte, in collaborazione con la Parrocchia e l’amministrazione comunale. Il vostro entusiasmo ha reso l’evento un grande successo! La giornata è stata caratterizzata da una colorata sfilata in maschera, dalla distribuzione di dolci e bevande, e da animazioni divertenti per i bambini. Abbiamo concluso la festa con la tanto attesa riffa dei premi, creando insieme momenti di gioia e condivisione.

Grazie di cuore a tutti voi per aver reso questo evento speciale. Non vediamo l’ora di rivedervi alla prossima occasione!

Un caro saluto,

Martino Carvelli

Presidente di Candelnight