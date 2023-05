Cantello (Varese): motociclista cade lungo la strada dei frontalieri

Ancora un’altra “vittima” della strada. Questa volta siamo a Cantello in provincia di Varese. Qui, questa notte intorno alle 5.30 del mattino, un uomo ha perso il controllo della sua motocicletta, finendo di colpo sull’asfalto. L’incidente è avvenuto lungo la Provinciale 3, in prossimità della rotonda di via Turconi, nel tratto che collega la zona di Belforte con la Valceresio.

Fortunatamente il motociclista, un uomo di 49 anni, non ha perso la vita ed in loco sono presto intervenuti i sanitari del 118. Ad arrivare d’urgenza in codice rosso sono state un’ambulanza e un’automedica. L’uomo, dopo la prima assistenza nel luogo del sinistro, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo. I sanitari hanno comunicato che ha riportato ferite di media gravità, e che al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Al momento non ci sono notizie certe sulla dinamica dell’incidente

Subito dopo l’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Varese per effettuare tutti i rilievi del caso. Al momento non ci sono notizie certe sulla dinamica dell’incidente. Sembrerebbe che l’uomo abbia solo perso il controllo, ma non si conosce il movente dello sbandamento. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se la vicenda possa essere legata ad un problema stradale o ad una distrazione del motociclista.