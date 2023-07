Canturino: grandine e bombe d’acqua

Un violento temporale con tanto di forte grandinata, si è abbattuto questa notte verso le 4, sul Canturino e sul Marianese. Le strade, come successo anche in passato sono diventate dei veri fiumi. Sul web hanno iniziato a circolare diverse immagini e filmati in cui le strade sono completamente imbiancate, e si vedono chiaramente grossi chicchi di grandine.

Ieri 3 luglio, una forte grandinata ha interessato anche il territorio di Senna. Qui una madre ed una figlia rispettivamente di 96 e 63 anni sono state portate in ospedale per ipotermia grave a causa dei vetri di casa sfondati dalla grandine: si sono ritrovate con decine di centimetri di grandine in casa.

Sono stati effettuati circa 50 interventi di soccorso

Sono stati in totale una cinquantina gli interventi di soccorso tecnico urgente eseguiti dai vigili del fuoco del comando di Como a partire dalle 5 di questa mattina, 4 luglio, in relazione ai temporali di questa notte, che hanno interessato Arosio, Senna, Carugo, Cantù e Capiago Intimiano. Il sindaco di Senna, Francesca Curtale ha riferito che dalle 5.15 il Comune è operativo con mezzi meccanici per lo sgombero della grandine che ha invaso il centro del paese.