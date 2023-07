Capodanno: stupro di due 12enni ad una festa per minori

Una festa di Capodanno si è trasformata in un incubo per due ragazzine di 12 anni, convinte da adolescenti poco più grandi di età a subire rapporti sessuali.

È successo in una casa in provincia di Firenze: quelle scene sono state riprese con dei video e nei giorni successivi condivise in alcune chat. Le due 12enni erano state invitate dal padrone di casa, un 14enne che si raccomandò di non rivelare la loro reale età agli altri partecipanti, tutti minorenni.

Alla festa era presente un’ingente quantità di alcol e droghe come marijuana e hashish. Da quei video, diventati talmente virali da arrivare sotto gli occhi di una mamma, è partita un’inchiesta della polizia postale di Firenze, diretta da Lorena Laspina, e la procura dei minori contesta ora a 6 maschi under 18 violenza sessuale su due 12enni e produzione e divulgazione di materiale pedopornografico; ad altri tre la sola produzione/divulgazione.

La Polizia Postale ha denunciato 24 minori

“Emerge un quadro di assoluto svilimento delle persone offese, degradate e considerate al pari di oggetti con cui soddisfare un mero bisogno fisico”, ha commentato la Polposta. Secondo la Polizia Postale, che ha denunciato 24 minori, infatti, le 12enni furono abusate approfittando della loro condizione di “inferiorità psichica” dovuta alla giovanissima età e dell’assunzione di alcolici e stupefacenti.