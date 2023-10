Carlos Corona con la mamma Nina: “Non c’è nessuna guerra tra i miei genitori”

Carlos Corona appare sui social e parla del rapporto esistente fra i suoi genitori. Dopo le dichiarazioni del padre a Le Iene e a Domenica in, il giovane erede dell’ex paparazzo ha detto la sua, smentendo l’esistenza di problemi tra Fabrizio e Nina Moric. Il giovane ci tiene a sottolineare d’essere libero di vedere la madre e il padre quando vuole, inoltre non c’è stato nessun furto di soldi.

Insieme a Carlos c’è la mamma Nina Moric che a quanto pare ha ripreso a rivedere il figlio. “Non c’è alcun conflitto. Questa è la verità. Io posso vedere mio padre, posso vedere mia madre. Questo quando voglio, perché loro sono persone responsabili e civili. Ci sta che io possa avere la libertà di scegliere”, ha esordito il giovane Corona.

- Advertisement -

Ha poi precisato che non c’è nessuna guerra: “Le cose riportate dai media sono molto travisate e non sono attendibili. Le persone che vedete in tv, mio padre, mia madre, altri, dovete prima conoscerli e vederli dal vivo per capire cosa succede. E’ facile dire quello lì ha fatto quello, l’altro quell’altro.” Corona jr ha cercato di placare gli animi e smorzare i toni alimentati in tv, anche dal padre.

Carlos Corona: “Non c’è stato nessun tipo di furto“

Carlos Corona è apparso sereno, ma soprattutto deciso a fare chiarezza sperando che i riflettori su di lui e i genitori si spengano. Ha anche chiarito che non c’è stato nessun furto: “Il furto…? Non c’è stato alcun tipo di furto, ve lo posso assicurare. Molte volte io prendo parte a cose delle persone che mi coinvolgono e faccio male a me stesso, ma devo cercare di non avere una direzione.“

- Advertisement -

Resta da capire se Fabrizio Corona era al corrente della scelta del figlio di fare alcune dichiarazioni social. Avrà appoggiato la sua iniziativa? Per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione.