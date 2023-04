Caro energia, con questo trucco risparmi tanti soldi sulla bolletta della luce

L’aumento dell‘energia avvenuto negli ultimi mesi ha inciso notevolmente sul bilancio famigliare. Gli aumenti dei prezzi delle bollette sono stati incisivi, provocati soprattutto dalla guerra Russia-Ucraina e dalle sanzioni che l’Europa ha imposto al paese governato da Putin.

Dato anche l’aumento dell’inflazione, che ha influito sul caro energia in modo evidente e nonostante qualche recente spiraglio di luce, l’equilibrio prezzi del consumo energetico sembra essere distante.

Caro energia, ecco i trucchi per risparmiare

Cosa è possibile fare per risparmiare qualche soldo sulla bolletta? Quali comportamenti è opportuno tenere per risparmiare energia in casa? Esistono alcuni trucchi che incidono notevolmente sulla bolletta: vediamo quali sono i più comuni, ma soprattutto quelli più facili da seguire.

In primo luogo è importante sostituire il bagno con la doccia, senza però eccedere nel quantitativo di lavaggi quotidiani e nella durata. Di conseguenza è opportuno fare tre docce a settimane e di pochi minuti: meglio evitare di oziare e cercare relax sotto la doccia la bolletta lieviterà sicuramente. Altro trucco molto importante che agevola il risparmio è quello di installare un soffione ecologico che depura l’acqua e che favorisce il 70% di consumo d’acqua in meno.

Tra i trucchi per risparmiare energia c’è anche quello che riguarda i vari elettrodomestici usati. Meglio acquistarli tenendo conto della classe che determina l’efficienza energetica. Infine è importante spegnere le luci nelle stanze non abitate e sostituire le classiche lampadine con quelle a led di nuova generazione.

Seguendo questi consigli e applicando tali comportamenti il caro bolletta non sarà poi un problema così incisivo. E comunque fino a quando la situazione non evolverà in una direzione diversa sarà necessario rispettare questo piccole accortezze.