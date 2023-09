Cartoon Network le novità di ottobre 2023

LOONEY TUNES CARTOONS – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Irrompono in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi di LOONEY TUNES CARTOONS.

L’appuntamento è dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

I mitici Looney Tunes – iconiche leggende dell’animazione – sono pronti a tornare per entusiasmare vecchie e nuove generazioni con tante avventure inedite, ricche come sempre di divertentissime ed esilaranti gag.

Saranno molte le avventure da vivere in compagnia dell’esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Porky Pig, Willy il Coyote e Beep Beep, Daffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l’amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales.

IVANDOE – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA

Dal lunedì al venerdì alle 20.10

Prosegue su Cartoon Network (canale 607 di Sky) l’appuntamento, dal lunedì al venerdì alle 20.10, con i nuovi episodi della serie comedy targata Hanna Barbera Studios Europe: Ivandoe.

Lo show – tratto dagli shorts The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe – segue le avventure di un giovane cervo reale durante il viaggio più importante della sua vita.

Prima di abdicare in suo favore, suo padre, il Re, decide di preparare Ivandoe alla vita da regnante temprandone il carattere con l’obiettivo di renderlo saggio e coraggioso.

Decide quindi di mandarlo in missione alla ricerca della magica piuma d’oro del temibile Re Aquila.

Solo dopo averla trovata, infatti, Ivandoe potrà finalmente essere incoronato Re.

Inizia così il viaggio del giovane che possiede un grande e smisurato ego ed è fermamente convinto di essere il più valoroso, bello, coraggioso e nobile guerriero mai visto prima.

In realtà Ivandoe è goffo, maldestro e inesperto!

Ad accompagnare il protagonista nella sua avventura, ci sarà Bert, un uccellino piccolo estremamente intelligente, scudiere fedele di Ivandoe e suo migliore amico.

Insieme, i due attraverseranno la Foresta degli Gnomi, l’oscuro Bosco dei Troll, il Lago del Mistero ed incontreranno lungo la loro strada bizzarre creature come gnomi, principesse marine e una montagna parlante.

L’egocentrismo e l’eccessiva stima delle proprie capacità, metteranno Ivandoe spesso nei guai e spetterà proprio al piccolo Bert aiutarlo per risolvere la situazione.

La nuova spassosa serie targata Cartoon Network rispecchia appieno valori che da sempre contraddistinguono il canale. Lo show è infatti un inno all’inclusione, alla diversità, all’accettazione di sé e, naturalmente, all’amicizia, senza dimenticare l’ironia e il divertimento.

Un nuovo, imperdibile appuntamento all’insegna della comedy quindi su CN, con una serie che conquisterà i fan del canale dal primo momento.

Ivandoe è stata creata dagli animatori danesi Christian Bøving-Andersen ed Eva Lee Wallberg – che hanno iniziato la loro carriera nel mondo dell’animazione con la serie cult di CN Lo Straordinario Mondo di Gumball. La serie è stata sviluppata e scritta insieme al produttore esecutivo Daniel Lennard, che ha anche supervisionato lo sviluppo degli show Gumball e Apple & Onion.

NEW DORAEMON – I NUOVI EPISODI

Dal 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.50.

Arrivano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi di NEW DORAEMON.

L’appuntamento è a partire dal 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.50.

Nato alla fine degli anni ’60 come protagonista di un manga del duo artistico giapponese Fujiko Fujio, DORAEMON è poi diventato un anime di enorme successo prodotto dalla Shin-ei Animation a partire dal 1979.

Doraemon è simpatico e responsabile, può viaggiare nel tempo, ha paura dei topi, un debole per i dolci, ed è provvisto di gattopone, una tasca quadridimensionale da cui estrae innumerevoli gadget tecnologici, i ciuski, che dispensa a Nobita ogni volta che ci sono problemi da risolvere. Le intenzioni del gatto-robot sono onorevoli: aiutare il bambino ad aggiustare i guai combinati nel presente per migliorare il futuro che lo aspetta… ma il maldestro Nobita finisce quasi sempre per ficcarsi in guai ancora più grossi!

Con le avventure dei suoi protagonisti, DORAEMON affronta in modo divertente e originale temi ambientalistici e trasmette valori positivi come l’integrità, la perseveranza, il coraggio e il rispetto. Doraemon è un gatto rispettoso, sa tutto e ha soluzioni per tutto, infonde sicurezza e un forte sentimento di protezione, insegnando a Nobita e a tutti i bambini che è più conveniente impegnarsi contando sulle proprie forze che su facili aiuti esterni.

CARTOON NETWORK

è un canale Warner Bros. Discovery presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue. In Italia è disponibile sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky.

Il canale offre al suo pubblico entertainment di qualità dai Cartoon Network Originals come Ben 10, The Powerpuff Girls, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Steven Universe, Siamo Solo Orsi, Clarence, Craig ecc fino a prestigiose acquisizioni internazionali. Inoltre, su CartoonNetwork.it, più di 100 giochi brandizzati con i personaggi più amati del canale, downloadables, video, oltre a concorsi ed iniziative speciali.

