Highlight settembre 2023 Cartoon Network

CRAIG – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Arrivano in Prima TV assoluta su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi attesi episodi di CRAIG.

L’appuntamento è a partire dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

In queste inedite puntate i protagonisti saranno alle prese con tante avventure e nuovi incontri.

Anche in questi nuovi episodi non mancheranno lo spirito di immaginazione e la fantasia.

Lo show – creato dagli autori di STEVEN UNIVERSE, Matt Burnett e Ben Levin – segue le incredibili giornate che i tre protagonisti vivono nel loro quartiere vicino al ruscello Creek, in cui è racchiuso un mondo colorato che lascia ampio spazio all’immaginazione.

Craig e i suoi amici Kelsey e JP, grazie alla loro creatività, riescono a trasformare i tranquilli pomeriggi dopo scuola in emozionanti spedizioni intorno al ruscello Creek, luogo di condivisione e giochi, dove la fantasia non ha limiti.

IL TRIO MUTANDA

Dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.40.

Il trio più spassoso e sgangherato di sempre è pronto ad irrompere su Cartoon Network (canale 607 di Sky).

Arriva sul canale IL TRIO MUTANDA, la serie d’animazione franco-belga (titolo originale La Vie en slip) ispirata all’omonimo fumetto di Steve Baker.

L’appuntamento è dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.40.

Stanchi di essere considerati degli sfigati fin dall’asilo, i tre migliori amici J.P, Issa e Pedro sono determinati a fare tutto il possibile per ribaltare la loro immagine ed essere finalmente considerati dei fighi! Per farlo, avranno tutta l’ultima estate da “bambini” prima dell’inizio delle temutissime scuole medie.

Non sarà affatto semplice

riuscire nel loro intento perché i tre undicenni sono estremamente goffi ma, combinando un guaio dopo l’altro, J.P, Issa e Pedro ce la metteranno tutta sfidando sé stessi in “missioni” come conquistare le ragazze, diventare campioni di videogame o dormire in tenda in mezzo alla natura selvaggia.

In un susseguirsi di esilaranti e spassose situazioni all’insegna dell’avventura e la comedy, la serie – composta da 52 episodi – fa riflettere su quanto sia importante accettare sé stessi, evitare le omologazioni e trovare il proprio ed originale modo di essere e sentirsi “cool” mantenendo e puntando sulla propria unicità.

LEGO® DREAMZzz – I NUOVI EPISODI

Dall’11 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 20.55.

Approdano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) le nuove oniriche e appassionati missioni di LEGO® DREAMZzz.

L’appuntamento è dall’11 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 20.55.

La serie narra le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta ed imparano ad usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni. La loro missione è sconfiggere lo spaventoso Re Nightmare e le sue forze oscure che rappresentano la parte malvagia del Mondo dei Sogni, quella creata dalle paure collettive e dai rimpianti.

Quando i giovani eroi scoprono che l’obiettivo del loro nemico è conquistare non solo il Mondo dei Sogni ma anche quello della veglia, decidono di mettercela tutta pur di fermalo.

Ad aiutarli, ci sarà Mr. Oz, il loro insegnante di scienze che ha tenuto nascosta la sua vera identità: quella di Investiga-Sogni, uno dei pochi agenti dell’Ufficio della Notte, l’organizzazione segreta che ha protetto il mondo della veglia da Re Nightmare per secoli.

IVANDOE – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA

Dal 18 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 20.10

Approdano in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (607 di Sky) i nuovi episodi della serie comedy targata Hanna Barbera Studios Europe: Ivandoe.

L’appuntamento è dal 18 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 20.10.

In questo nuovo capitolo ci saranno molti riferimenti alle fiabe tradizionali come il brutto anatroccolo, Robin Hood e il principe Ranocchio.

La stagione si concluderà, inoltre, con un matrimonio a sorpresa!

Lo show – tratto dagli shorts The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe – segue le avventure di un giovane cervo reale durante il viaggio più importante della sua vita.

Prima di abdicare in suo favore, suo padre, il Re, decide di preparare Ivandoe alla vita da regnante temprandone il carattere con l’obiettivo di renderlo saggio e coraggioso.

Decide quindi di mandarlo in missione alla ricerca della magica piuma d’oro del temibile Re Aquila.

Solo dopo averla trovata, infatti, Ivandoe potrà finalmente essere incoronato Re.

Inizia così il viaggio del giovane che possiede un grande e smisurato ego ed è fermamente convinto di essere il più valoroso, bello, coraggioso e nobile guerriero mai visto prima.

In realtà Ivandoe è goffo, maldestro e inesperto!

Ad accompagnare il protagonista nella sua avventura, ci sarà Bert, un uccellino piccolo estremamente intelligente, scudiere fedele di Ivandoe e suo migliore amico.

Insieme, i due attraverseranno la Foresta degli Gnomi, l’oscuro Bosco dei Troll, il Lago del Mistero ed incontreranno lungo la loro strada bizzarre creature come gnomi, principesse marine e una montagna parlante.

L’egocentrismo e l’eccessiva stima delle proprie capacità,

metteranno Ivandoe spesso nei guai e spetterà proprio al piccolo Bert aiutarlo per risolvere la situazione.

La nuova spassosa serie targata Cartoon Network rispecchia appieno valori che da sempre contraddistinguono il canale. Lo show è infatti un inno all’inclusione, alla diversità, all’accettazione di sé e, naturalmente, all’amicizia, senza dimenticare l’ironia e il divertimento.

Un nuovo, imperdibile appuntamento all’insegna della comedy quindi su CN, con una serie che conquisterà i fan del canale dal primo momento.

Ivandoe è stata creata dagli animatori danesi Christian Bøving-Andersen ed Eva Lee Wallberg – che hanno iniziato la loro carriera nel mondo dell’animazione con la serie cult di CN Lo Straordinario Mondo di Gumball. La serie è stata sviluppata e scritta insieme al produttore esecutivo Daniel Lennard, che ha anche supervisionato lo sviluppo degli show Gumball e Apple & Onion.

