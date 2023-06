Casal Palocco: per Di Pietro scattano i domiciliari

Sono scattati gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all’incidente di Casal Palocco in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma. L’incidente verificatosi mercoledì 14 giugno in provincia di Roma, è avvenuto poco prima delle 15 in via Archelao. Il SUV Lamborghini e la Smart Forfour Smart si sono scontrati violentemente. L’auto più piccola, sulla quale si trovava la giovane vittima, è stata centrata sulla fiancata destra.

Nel corso delle indagini sono emersi diversi dettagli. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, nessuno dei 5 ragazzi del The Borderine all’interno del Suv, avrebbe telefonato per richiedere l’intervento immediato sul luogo della tragedia. Una dinamica che, adesso, diventerà anch’essa oggetto di indagine da parte degli inquirenti.

- Advertisement -

La Procura ha disposto la verifica della velocità a cui viaggiava il Suv

La procura di Roma ha disposto una serie di consulenze sul caso: l’analisi dei cellulari delle cinque persone che erano a bordo e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, con la verifica della velocità a cui viaggiava il Suv. L’obiettivo è analizzare l’ipotesi della “sfida” da postare sui social che il gruppo di youtuber stava effettuando. Proprio ieri 22 giugno si sono svolti i funerali riservatissimi per il piccolo Manuel morto nello scontro.