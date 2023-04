Casalnuovo di Napoli, 17enne muore cadendo dal tetto di un capannone

E’ accaduto a Casalnuovo di Napoli. Un giovane di 17 anni è stato trovato morto all’interno del capannone dell’ex Pibigas-Eridania. Secondo le ricostruzioni sarebbe precipitato dal tetto dello stabilimento industriale in cui stava trascorrendo del tempo con gli amici. Domenica 2 aprile, a tarda sera, i giovani si trovavano nella struttura ubicata in via Giovanni Falcone.

Sul caso stanno indagando i militari, che al momento hanno ipotizzato una challenge o un litigio tra i ragazzi. Un pannello di plastica non avrebbe retto sotto il peso del giovane e avrebbe ceduto, facendolo precipitare all’interno. L’impatto sarebbe stato violentissimo e lui sarebbe morto sul colpo.

Tra le ipotesi si parla di un litigio e di una challenge

La vittima Andrea De Rosa (nome riportato sul Corriere del Mezzogiorno), originaria di Acerra, potrebbe aver deciso di partecipare alla fire challenge che nel 2022 mandò in coma un adolescente ad Arezzo dopo una sfida accettata su TikTok. La salma del giovane è stata posta sotto sequestro. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna stanno lavorando per ricostruire le dinamiche della tragedia, se sussistono responsabilità penali e il reale movente che ha spinto il ragazzo di 17 anni ad arrampicarsi così in alto per poi cadere e perdere la vita.