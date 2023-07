Caso La Russa jr, nuove audizioni dal PM: ascoltati 4 testimoni

Nuovi testimoni hanno parlato con gli inquirenti che indagano sul caso della violenza sessuale che una 22enne milanese avrebbe subito, come riportato in una denuncia depositata in Procura, da Leonardo La Russa, figlio minore di Ignazio La Russa. Nelle ultime ore sarebbero stati ascoltati altri 4 testimoni, i quali hanno sostenuto di non aver mai visto versare della droga nel bicchiere della ragazza che ha sporto denuncia.

Al momento non sono in programma né l’audizione del giovane indagato né un secondo colloquio con la ragazza, che due giorni fa ha confermato le accuse rispondendo a PM Rosaria Stagnaro e al procuratore aggiunto Letizia Mannella. Il ragazzo di 21 anni resta l’unico iscritto nel registro degli indagati, mentre è ancora al vaglio la posizione di Dj Nico, che, secondo il racconto della querelante, avrebbe partecipato allo stupro.

Analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni della discoteca

Gli inquirenti hanno analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni della discoteca dove i due ragazzi si sono rivisti. Tuttavia, la denuncia è arrivata circa quaranta giorni dopo i fatti e nel frattempo i file del club sarebbero stati sovrascritti con nuove immagini.

I giudici hanno precisato che il cellulare del giovane non è stato sequestrato, alla luce delle difficoltà di un atto istruttorio di questo tipo legate alla titolarità del cellulare e alla carica istituzionale del padre.