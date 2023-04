Castel Gandolfo, albero crolla su un’auto in transito. 2 giovani in codice rosso

Grave incidente alle porte di Roma, nel comune di Castel Gandolfo, nella serata di giovedì 6 aprile, intorno alle 22:50 circa. Sulla strada provinciale 140 detta anche via Papalina, un grosso albero si è schiantato al suolo prendendo in pieno un’auto in corsa. All’interno viaggiavano due ragazzi di Roma, che sono rimasti bloccati tra le lamiere. Repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco.

In loco sono presto arrivati gli agenti di Marino (15/A) con al seguito l’autoscala e l’autogru. Il pino è caduto all’altezza del chilometro due di viale Costa. I pompieri hanno effettuato un intervento laborioso e delicato: hanno estratto i giovani dall’abitacolo utilizzando la centralina oleodinamica-gruppo da taglio. Le vittime sono state trasportate con l’ambulanza del 118 in ospedale in codice rosso.

Il più grave tra i due era seduto sul lato passeggero ed è stato ricoverato d’urgenza per la profondità delle ferite; meno grave il guidatore. Al momento non si hanno ulteriori notizie in merito allo stato di salute dei ragazzi. L’albero è crollato improvvisamente, per cause ancora da accertare, ed è servito diverso tempo per spostarlo da sopra la macchina e liberare la sede stradale. Il traffico è andato in tilt per qualche ora.